Umut veren düşüş yaşandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18 bin 846 olup, 175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlanmış, 272 kişi taburcu edilmiştir.

35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.

51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35

Yerel Vaka Sayısı: 175

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478

Toplam Vaka Sayısı: 31.481

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442