Ülkeye Katkı Koyacak Adaya Oy Verin

UBP Güzelyurt milletvekili aday adayı Dr. Ziya Öztürkler, “eğer bir adayın bu meclise ve ülkeye katkı koyabileceğine inanıyorsanız oy verin” dedi.

UBP Güzelyurt milletvekili aday adayı Dr. Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

KİMİN NELER YAPTIĞINI ARAŞTIRIN

Neden Milletvekili aday adayı olduğunu anlatan Öztürkler, “niteliğin nitelikle gelişmesi gerektiğine inan biriyim. Toplum bugüne kadar meclisin iyi çalışmadığından hep şikâyet etti. Toplum daha nitelikli kişileri ortaya çıkartmak ve seçici olmak zorundadır. Kimin ne yaptığına çok iyi dikkat etmek lazım. Bir kişinin geçmişini, neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu iyi araştırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dr.Öztürkler açıklamalarına şöyle devam etti;

Cumartesi günü aday kurultayımız gerçekleşecek. Kendi partimin üyelerime sesleniyorum. Eğer beni destekleyecekseniz tanıdığınız veya beni sevdiğiniz için değil, Ziya Öztürkler’in tecrübelerinin ne olduğunu, hangi işleri yaptığını, hangi görevlerde bulunduğunu, hangi projelere imza attığını, neler yapabileceğini ve ne gibi vasıflara haiz olduğunu araştırın. Eğer bir adayın bu meclise ve ülkeye katkı koyabileceğine inanıyorsanız oy verin. Ben başarabileceğime sonuna kadar inanıyorum. Kendim için değil, ülkem için, mevki ve makam için değil toplum için, kişisel zümrem için değil halk için neler verebileceğimi ve neler yapabileceğimi planlıyorum, düşünüyorum, tasarlıyorum. Bundan dolayı herkesten destek bekliyorum

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 17:52