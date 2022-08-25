“Ülkemizi, hepimizi gururlandırdınız teşekkür ederim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 1’inci gelen başta Kıbrıslı Türk sporcu Doğukan Ulaç'a, yarışa katılan en genç Kıbrıslı Türk sporcu Mert Türksoy'a ve ilk kadın Kıbrıslı Türk sporcu Nermin Ulaç' a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sibel Tatar şöyle dedi;

34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 1’inci gelen başta Kıbrıslı Türk sporcu Doğukan Ulaç'a, yarışa katılan en genç Kıbrıslı Türk sporcu Mert Türksoy'a ve ilk kadın Kıbrıslı Türk sporcu Nermin Ulaç' a teşekkür ederim. “Ülkemizi, hepimizi gururlandırdınız. Bize çok büyük bir sevinç yaşattınız, teşekkür ederim”