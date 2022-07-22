Ülkede hekim ihtiyacı var

Altuğra, ülkede hekim ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, bu konuda bakanlığın çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Altuğra, “Hekim ihtiyacı var. Geçen hafta 4 hekim istihdam ettik. Ödünümüzdeki günlerde 3 sözleşmeli hekim daha istihdam edilecek” açıklamasını yaptı.

Altuğra, “ Genel sağlık sigortası hepimizin arzuladığı bir uygulama olacak ve şikâyetleri minimuma indirecek. Burada kararlı ve samimi olmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığının, Çalışma Bakanlığı ile yürüttüğü bir çalışma şeması var. Çalışmalarımızda oldukça yol kat ettik. Türkiye’deki yetkililer ile de görüşmeler yapıyoruz. Ve bu konunun hayata geçirilmesi için ciddi bir çalışmamız bulunuyor. Eczacılığı da önemsiyoruz ve insanlar evlerine en yakın eczaneye gidebilecek ilacını alacak. Aradaki fark ne ise devlet kanalı ile ödenecek. Online sisteme geçilerek aradaki prosedür süreci kaldırılacak. Belki bir ay kadar sonra daha net bir tablo ortaya konulabilir” dedi.

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