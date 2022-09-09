Sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm haberi dünyada büyük yankı uyandırırken ülkede 10 günlük yas başladı. Elizabeth'ten sonra tahta oğlu Charles geçti. Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

"KRALİÇE HUZUR İÇİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

10 GÜNLÜK YAS BAŞLADI

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.

Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

YASIN ARDINDAN TAÇ GİYME TÖRENİ YAPILACAK

Yasın ilk gününde Londra'daki Hyde Park ve Tower Hill'de tören, silah selamı ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. İlerleyen günlerde Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması ve İngiliz Milletler Topluluğu'na seslenen bir konuşma yapması planlanıyor. 10 günlük yasın bitmesinden sonra Kral Charles'ın taç giyme törenlerinin yapılması planlanıyor.

WILLIAM VE GEORGE TAHTIN VARİSİ

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

YENİ KRALDAN AÇIKLAMA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

ÖLÜM İLANI ASILDI

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS'TAN AÇIKLAMA

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Downing Street'te yaptığı konuşmada "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır." diye konuştu.

Truss "Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

2'nci Elizabeth'in hem ülke içinde hem tüm dünyada sevilen ve hayranlık duyulan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Truss, "O, benim için kişisel bir ilham kaynağı oldu." dedi.

Truss, Kraliçe'nin 96 yaşında dahi görevlerini ihmal etmeyerek kendisini 15'inci başbakan olarak atadığına dikkati çekti.

2'nci Elizabeth'in 100'den fazla ülkeyi ziyaret ettiğini ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Truss, "Önümüzdeki zor günlerde onun ömrü boyunca ettiği olağanüstü hizmeti kutlamak için Birleşik Krallık, 'Commonwealth' ve dünyadaki dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles'a geçtiğini belirterek, "Kral'ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Truss, sözlerini "Tanrı, Kral'ı korusun." diyerek bitirdi.

KRALİÇE, KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.