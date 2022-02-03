“Ülke Siyasetini Takip Eden Herkes, Olası Bir Koalisyonda Ctp’ye İhtiyaç Duyulmadığını Söyler”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun “erken seçim” ifadesini “Çehov’un silahı” terimine benzetti, “Bir sahnede patlar” dedi. UBP ile koalisyon konusunda ise Erhürman, ülkedeki her 3 insandan birinin CTP’nin vizyonuna oy verdiğini, CTP’nin bu vizyon temelinde koalisyon kurabileceğini, Sucuoğlu’nun ise seçim sonrası verdiği ilk röportajda, ‘Bizim görüşümüzü destekleyen ortak ile koalisyon kuracağız’ dediğini anımsattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yine aynı programda dün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SUCUOĞLU’NUN ‘ERKEN SEÇİM’ SÖYLEMİNE ÇEHOV’UN SİLAHI BENZETMESİ

Sucuoğlu’nun erken seçimden söz etmiş olmasının altını çizmek gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Tiyatroda Çehov’un silahı diye bir laf var. Oyunun bir yerinde silah görünüyorsa, bir sahnede patlaması beklenir. Ülke seçimden yeni çıkmışken, Başbakanlık görevinin en büyük adayı olan Sayın Sucuoğlu’nun erken seçimi ortaya atması, hangi hükümet kurulursa kurulsun erken seçim kavramının gündemde kalmasını doğurdu” dedi.

Sucuoğlu ile gayrı resmi görüşme kapsamında bir kahve içtiklerini, bunun gizli bir şey olmadığını ifade eden Erhürman, “Samimi bir ortamda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. [Hükümet kurma] görevi aldıktan sonra ilk ziyaretini CTP’ye gerçekleştireceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE SİYASETİNİ TAKİP EDEN HERKES, OLASI BİR KOALİSYONDA CTP’YE İHTİYAÇ DUYULMADIĞINI SÖYLER”

Ülke siyasetini takip eden herkesin, CTP’nin içinde bulunacağı bir koalisyona ihtiyaç duyulmadığını, ortada 30 Milletvekilli bir koalisyon ihtimalinin bulunduğunu anımsatan Erhürman, “Meclis aritmetiği ortada. Bizim de görüşümüz, CTP’ye ihtiyaç duyulması ihtimalinin zayıf olduğu yönünde” şeklinde konuştu.

“SUCUOĞLU, SEÇİMDEN SONRAKİ İLK RÖPORTAJINDA ‘BİZİM GÖRÜŞÜMÜZÜ DESTEKLEYEN ORTAK İLE KOALİSYON KURACAĞIZ’ DEMİŞTİ”

Faiz Sucuoğlu’nun, seçimlerin ardından ilk röportajını Anadolu Ajansı’na verdiğini ve “Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ortak ile koalisyon kuracağız” sözlerini sarf ettiğini anımsatan Erhürman, CTP’nin, sözü edilen ‘görüşü’ destekleyen tarafta olmadığına işaret etti.

“CTP, KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE ‘BAKANLIK SAYISI’ İLE DEĞİL, İLKELER ÜZERİNDEN BAŞLAR”

CTP’nin her zaman için koalisyon görüşmelerine ‘bakanlık sayısı’ ile değil; ilkeler üzerine başladığını ifade eden Erhürman, “İlkeler üzerinde uyan bir zemin var mı? Sayın Sucuoğlu, kendi görüşlerini destekleyen bir partiyle koalisyon kurmak istediklerini çok açık bir şekilde söyledi” ifadelerini kullandı.

“SUCUOĞLU’NUN, 2015’TEKİ CTP – UBP HÜKÜMETİ’NİN PROGRAMINDA KIBRIS SORUNUNUN YER ALMADIĞI YÖNÜNDEKİ İFADESİ DOĞRU DEĞİL”

Kıbrıs Postası’nda dün gerçekleşen yine aynı yayında, Sucuoğlu’nun, “2015 yılında da CTP – UBP Hükümeti’nin kurulduğunu ve Hükümet Programı’nda Kıbrıs sorunu ile ilgili hiçbir ifadeye yer verilmediği” iddiasında bulunduğunu söyleyen Erhürman, bunun doğru olmadığını, söz konusu dönemli Hükümet Programı’nda Kıbrıs sorunu ile ilgili 3 büyük paragrafın bulunduğunu ve bu paragraflarda, 11 Şubat belgesi ile BM Güvenlik Konseyi görüşlerine atıfta bulunulduğunu vurguladı.

Kıbrıs Postası