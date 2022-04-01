Ülke battı, Tatar hala geziyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, ülkenin battığını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise hala gezdiğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Eylemle ilgili açıklamalarda bulunan Besim, 'bu bir şov değil hak arama eylemidir' dedi.

Ülkede sürekli zamların yapıldığını vurgulayan Besim, hükümetin hiçbir şey yokmuş gibi atamalar yaptığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Türkiye’ye ziyaretlerini eleştiren Besim “Ülke batmış durumda, bizim Cumhurbaşkanımız halen daha geziyor" ifadelerini kullandı.