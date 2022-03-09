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Ukrayna’da geçici ateşkes başladı

Ukrayna’da geçici ateşkes başladı
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Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Rusya tarafından Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezi, dün yapılan açıklamada, Rus tarafının “insani koridorları oluşturmaya hazır” olduğuna dikkat çekilmişti.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

TRT/BRT

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