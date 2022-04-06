Ukrayna-Rusya savaşında 42’nci güne girildi

Ukrayna – Rusya arasında savaş 42’nci gününe girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yayınladığı video mesajında Rusya’ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

Rus ordusunun Buça’da Ukraynalılara işkence ettiğini belirten Zelenski “Dünyanın Buça’da olanları görmesinden sonra Rusya’ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya’ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ukrayna’nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin “uydurulmuş” olduğunu savundu.

Lavrov, yayınladığı video mesajında, “Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz.” dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelinski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne hitap etti.

Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği savaş suçlarına değinen Zelenski, Rusya’nın, BM’deki veto hakkı nedeniyle adil olmayan sonuçlar alındığını ifade etti.

“Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM’yi kapatalım” ifadelerini kullanan Zelinski, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz” dedi.

NTV/BRT