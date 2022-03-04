Ukrayna: Rus askeri güçleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi

Ukraynalı yetkililer, Zaporijya nükleer santralinin ele geçirildiğini açıkladı.

Reuters’ın Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği’ne dayandırdığı habere göre, Rus askeri güçleri Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

Sosyal medyada “Operasyon personeli güç ünitelerinin durumunu izliyor” ifadesine yer verilerek, operasyonların güvenlik gerekliliklerine uygun olması için çaba sarfedildiği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin cuma günü erken saatlerde tesise saldırdığı ve bitişikteki beş katlı bir eğitim tesisini ateşe verdiği açıklandı.

Radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadı

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” denildi.

Santralde çıkan yangın söndürüldü.