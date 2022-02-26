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Ukrayna: Karadeniz’den Ukrayna’ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı

Ukrayna: Karadeniz’den Ukrayna’ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasını 3’üncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev çevresinde.

Başkent Kiev’de gece boyu çatışmalar yaşanırken, sirenler de çalındı.

Başkentte bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Ordusu, “Karadeniz’den Ukrayna’ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı.” açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna hedeflerini uçak ve gemilerden fırlatılan Kruz füzeleri ile vurduğunu açıkladı.

Ayrıca ordudan, Sumy, Poltava ve Mariupol yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenlendiğinin ve Kherson, Mykolaiv, Odessa yakınlarında çatışmalar devam ettiğinin duyurusu geldi.

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