Rusya'nın Ukrayna'ya girerek başlattığı savaşta 43.güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

"Geri çekilme müzakereler için iyi niyet jestiydi"

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın Kiev ve Çernigov'da askeri aktivitelerini azaltmasıyla ilgili olarak, "Rusya'nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi. Ukrayna'daki özel harekatın önümüzdeki günlerde veya öngörülebilir gelecekte hedeflerine ulaşmasını veya müzakereler yoluyla sona ermesini umuyoruz." dedi.



Mariupol ve Buça'daki gelişmeler hakkında da konuştu

Rusya'nın Mariupol ve Buça'daki gelişmeler hakkında da bilgi veren Peskov, "Mariupol ve Buça'da, Ukrayna'nın diğer kentlerinde böyle bir durumda kalan ve insanlara işkence eden, şehri terk etmelerine izin vermeyen aşırı milliyetçi taburlar hakkında bize korkunç şeyler anlatan, sayısı giderek fazlalaşan tanığımız ve insanımız var" ifadelerini kullandı.

"Amacımız 3.dünya savaşını engellemek"

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin gerekçelerinden de bahseden Peskov, "Rusya'nın Ukrayna'da 'Bir NATO üyesi olan Ukrayna'nın Kırım'ın dönüşü düşüncesiyle Rusya'ya ve Kırım'a saldırdığı bir durum düşünün. Nükleer silahları olan NATO ülkeleri, NATO Şartı'nın 5'inci maddesini uygulayarak Ukrayna'yı savunmak durumunda olacaktı, bir Üçüncü Dünya Savaşı olabilirdi. Şu anda yapılan, bizi böyle bir savaşın olası tüm tehdidinden korumaktır." dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 14:18