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Ukrayna gıda kıtlığından Rusya’yı sorumlu tuttu

Ukrayna gıda kıtlığından Rusya’yı sorumlu tuttu
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Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Rus savaş gemilerinin Ukrayna limanlarını ve Karadeniz’deki ticareti engellemesi nedeniyle Ukrayna’daki gıda kıtlığının yayıldığını söyledi.
Sosyal medyada yazan Kachka, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna’daki savaş nedeniyle dünya nüfusunun beşte birinin açlık çekeceği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

Ticari gemilere ateş açan Rus gemilerinin Ukrayna’nın mısır, buğday ve bitkisel yağ ihraç etmesini engellediğini söyledi.

“Rusya olmasaydı, Afrika ve Orta Doğu, buğday satın almak için daha fazla parayı nereden bulacağını düşünmek zorunda kalmayacaktı” dedi.

BBC/BRT

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