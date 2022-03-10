Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkes istedik ama ilerleme kaydedemedik

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi sona erdi. Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamaları:

Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Rusyave Ukrayna Dışışleri Bakanları ilk kez bir araya gelmiş oldu Rusya saldırısından bu yana. Bu görüşme, hem kolay hem de zordu. Kolaydı çünkü Bakan Lavrol geleneksel söylemlerine sadık kaldı Ukrayna hakkında. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmak için buradaki insanı trajediye. Şu anda sahada savaş alanındaki, abluka altındaki insani dram altındaki şehirlere bir çözüm bulmak için.

Ancak en trajik durum şu an Mariupol şehrinde yaşanıyor. Azak denizi kıyısnda. Şehir bombalanıyor hem havadan hem de top atışlarıyla vuruluyor. Buraya insanı bir amaçla geldim. Bu toplantıdan çıkarken insanı karidorların ayarlanmasını hedefliyorduk. Mariupol'dan çıkanlar için, siviller için. Bu bölgeden kaçmak isteyenler kaçabilsin. Hem de insanı karidor açılsın ki Mariupol'a insanı desteği ulaştırabilelim. Ne yazık ki Bakan Lavrol bununla ilgili bir karar alacak pozisyonda değildi. Ancak gerekli yetkililerle görüşeceğini söyledi bu konu üzerinde.

Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.