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Ukrayna'daki Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından tahliyesine başlanan Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı.
Ülkenin farklı bölgelerinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla dün akşam saatlerinde Romanya'ya hareket etti.

Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşları için önemli bilgilendirme

Kiev'den yola çıkan iş insanlarını taşıyan 2 otobüs ile farklı kentlerden hareket ettiği öğrenilen 3 otobüs, Romanya sınırına yakın bölgede bir araya geldi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı

Otobüsler verilen molanın ardından sınıra hareket etti. Romanya sınırı yakınında yaklaşık 20 kilometreye ulaşan araç kuyruğu dikkati çekti.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı

Bölgeden gelen görüntülerde sınır kapısına da ellerinde valizleriyle yüzlerce insanın yığıldığı görüldü.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Romanya sınırına ulaştı

Ukrayna'da mahsur kalan iş insanlarından Join Turizm Ortağı Süleyman Güler, sınır kapısında yoğunluk olduğunu, işlemlerin birkaç saat sürebileceğini tahmin ettiklerini aktararak Romanya'dan kara yoluyla İstanbul'a hareketlerinin planlandığını dile getirdi.

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