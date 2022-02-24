Ukrayna'da siviller şehri terk etmeye başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri harekat başlatmasının ardından, başkent Kiev'de de hareketlilik başladı.

Ukrayna'da Kiev'in çeşitli yerlerinden patlama sesleri gelirken, siren sesleri de duyuldu.

Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.

İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin üzerine Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.