Ukrayna 5 binden fazla Rus askerin öldüğünü iddia etti

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çatışmanın ilk dört gününde 5 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çatışmanın ilk dört gününde 5 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ukraynalı yetkililer, Facebook'a yaptıkları açıklamada, yaklaşık 5.300 Rus askerinin öldüğünü ve 191 tank, 29 savaş uçağı, 29 helikopter ve 816 zırhlı personel taşıyıcının Ukrayna güçleri tarafından imha edildiğini iddia etti.

BBC, bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çatışmanın ilk aşamalarında "ağır" kayıplar verdiğine inanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Perşembe günü işgali başlatmasından bu yana Ukrayna'da en az 102 sivilin öldüğünü ve 304 kişinin yaralandığını ancak gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olmasından korkulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, yetkililerinin kesin bir sayı vermemesine rağmen, kuvvetlerinin kayıplara uğradığını kabul etmişti.