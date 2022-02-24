Ukraya Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna savaşıyor, kazanacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın saldırılarına rağmen kimsenin kaçmadığını, savaşan ülkesinin kazanacağını belirtti.

Kuleba, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, dünya genelindeki Ukraynalılara seslendi.

Ukraynalı bakan, "Putin saldırdı ancak kimse kaçmadı. Ordu, diplomatlar, herkes çalışıyor. Ukrayna savaşıyor. Ukrayna kendini savunacak. Ukrayna kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kuleba ayrıca, "Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın ve hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırın." mesajını verdi.