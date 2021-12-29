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"Ucuz olan bir şey kalmadı"

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"Ucuz olan bir şey kalmadı"
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Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun açıklamasını eleştirdi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Başbakan vatandaşlara yeni ekonomik vizyonunu açıkladı: “pahalı olanı değil, ucuz olanı alın”!
Asgari ücretlinin böyle bir derdi yok çünkü o sadece pahalısını değil ucuz dediklerini de alamıyor. Daha doğrusu asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı ki artık, her şey pahalı.
Hayat toplumun önemli bir kesimi için artık çok daha zor, belli ki hükümette olanlar ne bunun farkında ne de bu durum onların umrunda…"

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