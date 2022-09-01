Ucuz domates için ithalin önünü açın

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır Kanal T’ye yaptığı açıklamada Türkiye’de domatesin 7 TL olduğunu belirterek KKTC’de 30 TL civarında satılmasına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bayır, seracılar olarak vatandaşın ucuz domates yemesi için ithal izninin bir an önce verilmesi gerektiğini savundu.

Bayır açıklamasında şöyle dedi;

Antalya halinde domatesin kilo fiyatı 4 TL’ye kadar geriledi. Türkiye’nin bir çok ilinde domates 6 TL’den satılmaktadır. Bizim ülkemizde halen 30 TL’ye yakın fiyatlara satılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Eğer siz bugün müdahale etmezseniz kışın domates fiyatları fırladığında ne yapacaksınız. Kışın domatesin 25-30 TL olduğu dönemde her gün izin için arayan bakanlık bugün nerededir. Asgari ücretli vatandaşlarımızın bu ürüne ulaşabilmesi için bir an önce ithal izni verilip piyasaya müdahale edilmelidir.