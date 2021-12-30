"UBP’lilerin gözlerinde tek başına iktidarı görüyorum"

Etkinlik, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Girne Acapulco Otel’de yer alan etkinliğe gelişinde Başbakan Sucuoğlu, partililerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona giren Başbakan ve Eşi’ne, salonda da coşkulu karşılama yapıldı.

Etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu kısa bir konuşma yaparak, UBP’nin güçlü adaylarla tek başına iktidara yürüdüğünü söyledi.

Ardından, adaylar tek tek platforma davet edilerek, tanıtıldı...

Partililer, Genel Başkan Sucuoğlu ve adaylara sevgisini ve desteğini uzun süren alkış ve sloganlarla gösterdi...

“ UBP’lilerin gözünde tek başına iktidar heyecanını görüyorum"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, şölende yaptığı konuşmada, hem parti tabanına hem de ülke geneline önemli mesajlar verdi.

Sucuoğlu, “ KKTC’nin incisi kalkınma yolunda turizmin lokomotifi Girne’ye sevgiler selamlar” diyerek sözlerine başlarken, Girne İlçe Örgütü’ne organizasyon için teşekkür etti.

Her yerde, her bölgede, karşılaştıkları muhteşem kalabalığın ve coşkunun Girne’de daha da arttığına vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidara yürüdüğünü artık herkesin kabul etmeye başladığını söyledi.

Sucuoğlu “Ben sizin gözlerinizde tek başına iktidarı görüyorum... Ben sizin yüreğinizden tek başına iktidarın geçtiğini görüyorum. Hiç merak etmeyin gözlerinizden okunan da, kalplerinizden geçen de hiç uzak değil... Artık belli...Olacak” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin ekonomik açıdan yine çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, UBP’nin böylesi kritik süreçlerde hükümette ve iktidarda olmasının KKTC halkı için en büyük şans olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu “Yaşanan tüm zorluklara rağmen halkımızı işsiz, aşsız, maaşsız, aşısız, ülkeyi sağlıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü bu ülkede herkes biliyor ki iktidarda UBP varsa sorunların çözümü de var” dedi.

Sucuoğlu, “ İktidar bizim işimiz... UBP’nin işi... İstikrarı sağlamak da, yatırımlar yapmak da UBP’nin işi...” vurgusu yaptı.

“Anavatan Türkiye bizim için para, pul değildir"

Muhalefetin hayatları boyunca yarım yamalak birkaç kez iktidara geldiklerini ama halkı maaşsız bıraktıklarını, zoru gördüklerinde de bırakıp kaçtıklarını hatırlatan Sucuoğlu “Biz onlara benzemeyiz. Anavatan Türkiyemiz, bizim için para pul değildir... Türkiye canımızdır... Türk Halkı ile tarihten gelen kopmaz bağlarımızın devamını sağlamak, bizler için bu ülkede, siyasi duruştan öte bir yaşam biçimidir, paha biçilmez bir değerdir...Bizim UBP olarak olmazsa olmaz iki noktamız var. Biri, kuruluşunda büyük emeğimiz olan KKTC, diğeri de Anavatan Türkiye olan bağlılık ve sevgimiz... Bu dün de böyleydi, bugünde böyledir ve yarında böyle olacak” dedi.

Ekonomide, ülke yönetiminde, kalkınmada, istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek seçimde UBP’nin tek başına iktidarıyla ülkede her sektörün arzuladığı istikrarın sağlanacağını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, konuşmasının sonunda tüm ilçelere tek tek seslenerek, “ Yürüyüşümüzü 23 Ocak’ta tek başına iktidar zaferiyle taçlandıralım” çağrısı yaptı.