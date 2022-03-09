UBP’li Hasan Küçük: 4 ay tahıl ithal etmesek de rezervlerimiz yeterli

UBP milletvekili Hasan Küçük, başbakandan aldığı bilgiye göre tahılda 4 aylık rezerv var ve bu konuda bir sıkıntı olmadığını söyledi…

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle başta tahıl olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan gelişmeler ülkelerin rezerv durumlarını da sorgulanır noktaya getirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Küçük, tahıl konusunda KKTC’nin bir sıkıntı içinde olmadığı bilgisini Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan edindiğini dile getirdi.

Katıldığı tv programında konu hakkında bilgi veren Hasan Küçük, “Yılda 7 milyon dolarlık Rusya’ya ihracatımız var narenciyede bu pek bilinmiyor. Türkiye, tahılda Rusya ve Ukrayna’dan ithalatını yüksek oranda yapıyor. Aynı ithalat tabi dönüyor başka ülkelere satılıyor. Benim Başbakandan aldığım bilgilere 4 ay hiç ithalat yapılmasa tahıl rezervimiz yeterlidir. Ayçiçek yağında Türkiye’de kota kondu ama KKTC için kaldırıldı bu...”