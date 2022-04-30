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UBP’de sular durulmuyor

UBP’de sular durulmuyor
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Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun istifasını isteyen Milletvekili sayısı 15'e ulaştığı gelen bilgiler arasında.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasını isteyen Milletvekili sayısı 15’e ulaştığı gelen bilgiler arasında.

Hakikat haber merkezinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun  başarısızlığının yüzünden partinin ve memleketin önünün açılması ve bir an evvel Sucuoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Milletvekillerinin sayısı 15’e yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

Bu sabah(Cumartesi) Grup toplantısı  yapan ve 13.00’da da MYK’yı toplayacak olan Sucuoğlu’nun parti meclisini de toplayıp toplamayacağı da merak edilen konular arasında.

Kaynak: Hakikat Gazetesi

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