UBP seçim ateşini Gönyeli’de yaktı

Ulusal Birlik Partisi, 23 Ocak’ta yapılacak Genel Seçimler için tek başına iktidar hedefine kilitlendi.

KKTC’nin en büyük siyasi oluşumunun en büyük gücü İlçe Başkanlıkları ve bağlı örgütler, sahada çalışmaları yoğunlaştırdı.

Lefkoşa İlçesi Gönyeli Örgütü dün akşam düzenlediği geniş katılımlı organizasyonda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ağırladı.



UBP’li Gençler, yaktıkları meşaleler ve alkışlarla Başkan Sucuoğlu’nu karşıladı.

Etkinliğe, bazı bakanlar, milletvekilleri ve milletvekili adayları ile ülkenin her yanından partililer de katıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, gençlerin coşkusunun tek başına iktidar yolunda en büyük motivasyonları olduğunu söyledi.