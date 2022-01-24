UBP sandıktan birinci çıktı... Tüm sandıklar açıldı

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandığın tümü açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun gayriresmî sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.
763 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Oy Kullanan Seçmen: 117 bin 421
KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 985 bin 543
Seçime katılım oranı: Yüzde 57.62
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.54
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.04
Demokrat Parti (DP): % 7.41
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54
Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.39
Halkın Partisi (HP): % 6.68
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.42
BAĞIMSIZLAR
8 partiden 400 aday yanında 3 de bağımsız adayın yarıştığı 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde bağımsız adayların oy oranları da şöyle:
Adem Yazıcı (Lefkoşa): Yüzde 0.01
İsmail Yıldız (Gazimağusa): Yüzde 0.01
Ali Sanatkar (İskele): Yüzde 0.00
İLÇELERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:
Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1
Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1
Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1
Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1
İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2
Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1
KATILIM ORANLARI
Erken Genel Seçim’de kayıtlı 203 bin 792 seçmenden 117 bin 421’İ sandığa gitti ve seçime katılım oranı 57.62 oldu.
KKTC’de bir önceki genel seçimin yapıldığı 7 Ocak 2018’de katılım oranı yüzde 66.14 olmuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim 2020’deki ilk turunda katılım oranı yüzde 54.72, 18 Ekim’deki ikinci turunda ise katılım oranı yüzde 67.29 olarak açıklanmıştı.
7 Ocak 2018 erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 siyasi parti girmeye hak kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 12:02