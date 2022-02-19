UBP PM tamamlandı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) bugün son gelişmeleri değerlendirdi.

UBP PM’nin gündeminde UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti görüşmeleri yer aldı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan UBP genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının çok güzel bir havada geçtiğini belirterek, uzun süreli bir hükümet istediklerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile de görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, 'Kıbrıs Sorunu' başlığı altında uzlaşamadıklarını açıkladı.

Sucuoğlu konuşmasında " Bazı kabine listeleri dolaşıyor ama itibar etmeyin. Benim bile kafamda henüz net değil kabine, Pazar geç saatlere kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Bakanlar Kurulu listesini sunacaklarını da sözlerine ekledi.