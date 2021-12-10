UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Ateşi Yaktı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları tarafından dün akşam Golden Tulip Otel’de ‘Lefkoşa İlçesi Gençlik Kokteyli’ adlı bir etkinlik düzenledi.

SUCUOĞLU: “KKTC’NİN UBP’YE İHTİYACI VARDIR”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “Ateş, Lefke’den başladı, Güzelyurt’a devam etti ve bugün güneş başkent Lefkoşa’da doğuyor... Sizlerle birlikte başarılı bir şekilde büyüyerek, güçlenerek, 23 Ocak’a doğru gidiyoruz. UBP bu ülkenin kurucu partisidir. UBP, KKTC’ye sahip çıkan bir partidir. UBP, anavatanı için olmazsa olmaz diyen partidir. KKTC’nin UBP’ye ihtiyacı vardır... UBP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkan en güçlü partidir. Her geçen gün büyüyerek, güçlenerek heyecanımızı kaybetmeden iktidar yolumuzda ilerliyoruz. Gittiğimiz her bölgede coşku ve heyecanı birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

HASİPOĞLU: “BİR IŞIK VARSA O DA UBP’NİN GÜNEŞİDİR”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Güneşi arkamıza aldık, emin adımlarla tek başımıza iktidar olmak için ilerliyoruz. Bunu hepimiz hak ediyoruz... Bir ışık varsa o da UBP’nin güneşidir...” ifadelerini kullandı.

GARDİYANOĞLU: “KONUŞMAKTAN KORKMAYIN...”

Etkinlikte konuşma yapan Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili aday adayı Sadık Gardiyanoğlu, gençlere bir tavsiyede bulundu ve “Konuşmaktan korkmayın, yürüyün, arkanızda ağabeyleriniz var, UBP var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 10:44