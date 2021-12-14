UBP'de sayım tamamlandı

UBP'denyapılan açıklama şöyle:

"Seçim öncesi yapılan açıklamada sonucun hızlı verilebilmesi amacıyla ön sayımın tarayıcı (scanner) sistem ile yapılacağı nihai sayımın ise açık tasnif ve sayım esasına göre yapılacağı açıklanmıştır. Parti Tüzüğümüzün 28’inci maddesine uygun olarak seçim gizli oy ve açık tasnif ve sayım esasına göre yapılmıştır. Oyların tamamının sayımı, dökümü ve birleştirilmesi tüm aday adayı ve üyelere açık olarak, 21 kişilik Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin gözlem ve nezaretinde adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilip sonuçlandırılmıştır.

Milletvekilliği aday sıralaması seçimi sayım işlemi 12.12.2021 tarihinde takriben saat: 9:00 itibari ile tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri huzurunda nihai netice açıklanmıştır. 12 Aralık 2021 tarihinde divana ulaştırılan itirazlar değerlendirilip neticelendirilmiş ve gerekli cevaplar itiraz sahiplerine bildirilmiştir.

Divana yapılan itirazlar sonucu tüm kontroller yapılmış olup, nihai netice aşağıdaki gibidir;

Adayların aldığı oylar şöyle:

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