UBP'de itirazlar sonuç vermedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili aday belirleme kurultayı parti içinde tartışmalara neden oldu. Sonuçlara yapılan itirazları değerlendiren divan oyları tekrardan sayarak sıralarda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

10 milletvekili aday adayının taleplerini değerlendiren ve oyları yeniden sayan Divan ayrıntılı sonuçları duyurdu. Kurultay divanı, Yüksek Seçim Kurulu’ndan 21 görevlinin gözetiminde gerçekleştirilen oylamanın ilçelere ve saatlere göre dökümünü de açıkladı.

MİLLETVEKİLİĞİ ADAYLIĞINA UBP’DE RAĞBET ÇOK

Milletvekili adayı olabilmek için çok sayıda kişinin kıran kırana bir yarışa girdiği UBP’de kurultayı gerçekleştiren divan bugün bir açıklama yaparak oy kullanma esaslarını duyurdu. Divan ayrıca kurultayda kullanılan oyların ilçelere ve saatlere göre dökümü de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, kurultayda 8 bin 727 kişinin oy kullandığı bir kez daha açıklanmış oldu.

OY KULLANMA DÜZENİ ÇOK HASSAS KURULDU…

Seçimle ilgili yaşanan tartışmalar, dikkatlerin UBP kurultayındaki oy kullanma düzeni üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Alınan bilgilere göre özel bir firma tarafından yapılan uygulama sayesinde saatte bin kişinin oy kullanmasına olanak sağlandığı ve dokuz farklı renkte basılan oy pusulası sayesinde mükerrer oy kullanılmasının da önüne geçildiği öğrenildi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’nın birden fazla oy kullanmasının önüne de bu renk uygulaması ile geçildiği öğrenildi. Ayrıca Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun sıralama seçimine büyük bir önem göstererek gereken bütün önlemlerin alınması için büyük hassasiyet gösterdiği ve UBP’lilerin yapılan sıralama seçiminin bu güne kadar yapılan en şeffaf seçim olduğu konusunda da birleştiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 09:55