Tutuksuz yargılanacaklar

Girne’de dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan S.A, S.T, A.A, S.E.A Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhat Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, söz konusu şahsın parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar, 5 bin sterlin ve 5 bin euro parasını çektiğini açıkladı.

Polis memuru Serhan Özcü, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını açıkladı.

Polis, 70 yaşındaki kadının arandığı telefon numaralarının incelendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.