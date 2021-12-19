TUTDER'den unculara destek!

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) yazılı açıklama yaparak, hükümet yetkililerinin un ithalinin serbest bırakılacağına dair açıklamalarının ardından un fabrikalarının verdiği tepkiyi desteklediklerini belirtti.

TUTDER, temel gıda ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasanın ucuzlatılmasını hedeflediklerini ifade ederek, “Yetkilileri bir an önce adil rekabet koşullarını oluşturacak, stratejik öneme sahip yerli üreticilere doğrudan destek vermeye çağırırız” dedi.

TUTDER’den yapılan yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“TUTDER ülkemizdeki ekonomik düzenin çarpıklığına dikkat çekmek, tüketicinin alım gücünü yükseltmek, haksız rekabetin, rant düzenin sebep olduğu pahalılığa dikkat çekmek için bir süreden beridir kampanyalar yürütmektedir. Altta gerekçelerini açıkladığımız şekilde, hükümet yetkililerinin un ithalinin “serbest” bırakılacağına dair açıklamalarının ardından, un fabrikalarımızın verdiği tepkiye desteğimiz tamdır.