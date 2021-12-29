TUTDER açıklama yaptı

TUTDER, "Gerekli adımların atılması halinde, tüketiciyi ürünle buluşturan bir çok marketimizin de ek indirimlerle kampanyamıza destek vereceklerine ve tüketicilerin temel gıda ve temizlik ürünlerinde genel olarak %30’lara varan ucuzluk fırsatını bulacaklarına inanıyoruz" açıklaması yaptı



Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) yazılı basın açıklaması yaparak, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na önerilerini sunduklarını duyurdu.

Açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendilerine söz verdiği gibi Maliye bürokratlarının da katılımı ile Başbakanlıkta yeni bir toplantı düzenleyerek tüketicin alım gücünü yükseltmek, temel gıda ve temizlik ürünlerinde ucuzlatma sağlamak için sunduğumuz önerilerimizi değerlendirmiş ve bizlerden bazı başlıklar altındaki ürünlerden gümrük, fon, ve KDV’nin alınmaması halinde raf fiyatlarının ne olacağıyla ilgili bir çalışma yapılmasını istediği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

22 Aralık 2021 tarihinde, tam bir hafta önce yayınladığımız basın açıklamasında belirttiğimiz gibi Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu, bizlere söz verdiği gibi Maliye Bürokratlarının da katılımı ile Başbakanlıkta yeni bir toplantı düzenleyerek tüketicin alım gücünü yükseltmek, temel gıda ve temizlik ürünlerinde ucuzlatma sağlamak için sunduğumuz önerilerimizi değerlendirmiş ve bizlerden bazı başlıklar altındaki ürünlerden gümrük, fon, ve KDV’nin alınmaması halinde raf fiyatlarının ne olacağıyla ilgili bir çalışma yapmamızı istedi.

Çalışmamızı yaparak Sayın Başbakana sunduk. Önerilerimizin kabulü halinde en düşüğü %10 en yükseği %50 ve ortalama olarak %21 oranında ucuzlamanın raflara yansıyacağını yaptığımız çalışmayla Sayın Başbakana ilettik.

İlettiğimiz önerilerimizde, devletin belli bazı temel gıda ve temizlik ürünlerinde gümrük, fon ve kdv’den bir süreliğine de vaz geçmesi halinde, bizler ödemiş olduğumuz bu fon ve vergileri kendi zarar hanemize yazıp, bu ürünleri satış noktalarımıza fonsuz, kdv’siz ve vergisiz yansıtacağımızı açıkça belirttik.

TUTDER üyeleri olarak, pazarda gerçek bir ucuzlatma gerçekleştirebilmek için zararımıza olacak olsa dahi “BİRLİKTE SORUMLUYUZ” anlayışımız ile dayanışmamızı gösteriyoruz.

İcraatın başında Sn Başbakanın da içtenlikle arzu ettiğine inandığımız anlamlı olacak bir ucuzluk için; halkın, tüketicinin temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği için samimi olarak yetkilerini kullanıp kararlılığı göstereceğine inanıyoruz.

Gerekli adımların atılması halinde, tüketiciyi ürünle buluşturan bir çok marketimizin de ek indirimlerle kampanyamıza destek vereceklerine ve tüketicilerin temel gıda ve temizlik ürünlerinde genel olarak %30’lara varan ucuzluk fırsatını bulacaklarına inanıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 21:01