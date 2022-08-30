İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türk ulusunun bağımsızlığına kavuştuğu eşsiz fedakârlıklar ve kahramanlıklarla verilmiş Kurtuluş Savaşının adeta son perdesi olan Büyük Taarruzun 100'üncü yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türkler tarafından da büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Öztürkler 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dünyaca ünlü, kıymetli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamız, ‘26 Ağustos 1071; Türklerin Anadolu’ya giriş tarihidir, 26 Ağustos 1922 ise; Türklerin Anadolu’dan asla çıkmayacağının belgesidir’ demiştir. Dünya tarihinde çağ açan, çağ kapayan, kültür mirası çok güçlü, özgürlüğüne düşkün, cesur bir millet olarak yer edinmiş Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri, tarih boyunca adadaki varoluş mücadelesini, ideallerini ve hedeflerini Anavatan ile birlikte şekillendirmiştir” dedi.

Öztürkler mesajına şöyle devam etti:

“Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda gözlerini Anadolu topraklarına dikmiş, emperyalist devletlere karşı Türk Halkı, birçok zorluğa, yokluğa rağmen, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yekvücut olmayı başarmış, köklü bir tarihe, güçlü bir maneviyata sahip, hürriyetine ne kadar düşkün, asil bir millet olduğunu tarih sayfalarına altın harflerle yazmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla Türk Milleti sadece özgürlüğüne kavuşmamış, aynı zamanda da mazlum milletlerin bağımsızlığına kavuşması için önemli bir ışık da olmuştur.

Türk Ulusu'nun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü, İngiliz Sömürge İdaresi altında, tüm baskılara rağmen, Türk Kurtuluş Savaşı’nın her kademesini yakından takip etmiş, genç kızları çeyizlerinden, birikimlerinden ayırdıkları ile Kıbrıs münevverleri de ellerindeki tüm imkânları seferber ederek anadoludaki bağımsızlık mücadelesine destek vermişlerdir.

"TÜRK ULUSUNUN BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞMASININ 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE BÜYÜK GURUR VE HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ"

Bugün, Kıbrıs Türkleri olarak kalbimiz anadoludaki kardeşlerimizle bir atmaya devam ediyor. Türk Ulusunun bağımsızlığına kavuşmasının 100'üncü yıl dönümünde büyük gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve adadaki barışın, güvenliğimizin teminatı Silahlı Kuvvetlerimizin Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”