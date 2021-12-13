"Türkiye’den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamaz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamayacağını vurguladı. Türkiye’den kaynak akışının olmadığına dikkat çeken Erhürman, önümüzdeki seçimlerdeki temel meselenin ekonomi olduğuna işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ve Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti. Erhürman’a Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit ve Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu da eşlik etti.

ERHÜRMAN: SEÇİMLERİN TEMEL MESELESİ EKONOMİ

Önümüzdeki seçimlerde temel meselenin kendilerine göre ekonomi olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarına kadar geldiğini vurguladı. Erhürman, doğru müdahalenin zamanında yapılmaması durumunda uçurumdan aşağıya doğru ekonomik olarak yuvarlanılacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından, ekonominin toparlanmasının yaşamsal bir önemde olduğunun altını çizdi.