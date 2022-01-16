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Türkiye’de vaka sayıları açıklandı

Türkiye’de vaka sayıları açıklandı
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Türkiye'nin 16 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Corona virüs tablosuna göre, 54 bin 100 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" açıklaması yaptı.

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