Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde, çarşamba günü iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği, ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin uyarısına göre fırtanının saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

Fırtınanın bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya dönecek ve yarın sabahına kadar etkili olacak.