Türkiye'den aşı yağıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, TV 2020 kanalında canlı yayın esnasında Girne Bölgesi'nde Covid-19 aşılarının yapılmadığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Pilli şunları ifade etti;

“ TV 2020 kanalında canlı yayın esnasında bir telefon bağlantısı gerçekleştirilmiş, Girne Bölgesi’nde bir vatandaşımızın aşı olamadığı ve merkezlerimizde aşının tükendiği bilgisinin kendisine verildiğini açıklanmıştır.

Canlı yayının ardından Girne Bölgesi’nde tüm aşı merkezlerimiz kontrol edilmiş olup, 13 Aralık Pazartesi günü itibariyle ;

Leymosun Kültür Evi’nde aşı stoku 1.032 yapılan aşı miktarı 284

Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 355 yapılan aşı miktarı 26

Lapta Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 1.045 yapılan aşı miktarı 148

Esentepe Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 344 yapılan aşı miktarı 26’dır.