Türkiye'de işsizlik Aralık'ta yüzde 11,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye'de İşsizlik Aralık'ta yüzde 11,2 olarak kaydedildi. Kasım ayına ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 11,2'den yüzde 11,3 seviyesine revize edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.