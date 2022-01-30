Türkiye'de en ucuz ceza 935 TL oldu

Muayenesiz araç kullanmak : 935 TL
Ters yönde araç kullanmak 2000 TL
Emniyet kemeri takmamak 1008 TL,
Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller, 488 TL
Alkollü araç kullanmanın cezası
1. seferinde 1.002 TL,
2. seferinde .3256 TL,
3. seferinde 4.018 TL
Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,
Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL
Sigortasız araç kullanmak 1008 TL + Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL
88 km-104 km arası 935 TL
104 km-120 km arası 2488 TL
120 km ve yukarısı 4002 TL
Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km
HIZ CEZALARI
Şehir içi hız 50 km istenen yerde hız sınırı aşımları durumunda
55 km-65 km arası 535 TL
65 km-75 km arası 988 TL
75 km ve yukarısı 5002 TL
DİĞER CEZALAR
Kırmızıda geçmek 936 TL
Cep telefonu ile konuşmak 535 TL
Park yasağını ihlal etmek 709 TL