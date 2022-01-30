Türkiye'de en ucuz ceza 935 TL oldu

Muayenesiz araç kullanmak : 935 TL

Ters yönde araç kullanmak 2000 TL

Emniyet kemeri takmamak 1008 TL,

Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller, 488 TL

Alkollü araç kullanmanın cezası

1. seferinde 1.002 TL,

2. seferinde .3256 TL,

3. seferinde 4.018 TL

Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL

Sigortasız araç kullanmak 1008 TL + Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL

88 km-104 km arası 935 TL

104 km-120 km arası 2488 TL

120 km ve yukarısı 4002 TL

Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km

HIZ CEZALARI

Şehir içi hız 50 km istenen yerde hız sınırı aşımları durumunda

55 km-65 km arası 535 TL

65 km-75 km arası 988 TL

75 km ve yukarısı 5002 TL

DİĞER CEZALAR

Kırmızıda geçmek 936 TL

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL

Park yasağını ihlal etmek 709 TL