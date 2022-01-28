Türkiye'de bir yılda 10 TL zam

Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) verilerine göre, 2021 yılında akaryakıta 79 kez zam yapıldı. Benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.Akaryakıt fiyatları ülke genelinde 14 TL'yi geçmiş durumda. Benzin fiyatı son olarak 19 Ocak gece yarısından itibaren gelen 46 kuruş zam ile beraber rekor seviyelere ulaştı. Motorinin litre fiyatı da 14 TL lira seviyelerinde satılıyor.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 2021 yılına ait akaryakıt fiyatları verilerini duyurduğu açıklamasında; 2021 yılında akaryakıt fiyatlarına toplamda 79 kez zam yapıldığına dikkat çekti. Buna göre; benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.

BİR KISMI POMPAYA, BİR KISMI ÖTV'YEEPGİS'in açıkladığı verilere göre, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG'ye ise 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.MOTORİNİN LİTRE FİYATI 28 KEZ ZAM GÖRDÜEPGİS'e göre motorinin litre fiyatı tarafı ise 2021'de 28 kez zam gördü. Bir yılda motorin toplamda 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.LPG'NİN 2021 PERFORMANSI, 18 KEZ ZAMEPGİS geçen yıl LPG'nin ise 18 kez zam gördüğünü vurguladı. LPG fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş artarken, zamların çoğu pompa fiyatına yansıdı. Benzin ve motorindekinden farklı olarak, LPG en çok zammı beş defa ile aralık değil kasım ayında gördü.