Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, savaşın sona ermesi için Türkiye’nin girişimleri sürüyor…

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek…

Türkiye’de temaslarda bulunacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek…

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres’in yarın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan’da da Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.