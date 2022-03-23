Türkiye AB’nin onayladığı “Stratejik Pusula” belgesine tepki gösterdi

Türkiye’den Avrupa Birliği’nin onayladığı “Stratejik Pusula” belgesine tepki…

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin “Stratejik Pusula” başlıklı belgesinin Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nde onaylandığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, belgenin özellikle Türkiye’ye atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki Avrupa Birliği üyesi tarafından Avrupa Birliği’ne dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta Avrupa Birliği’nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğunun görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak ‘pusula’ olmaktan çıkan belgeyi ‘stratejik’ olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin Avrupa Birliği’ni Doğu Akdeniz’de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması Avrupa Birliği için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir.”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı Stratejik Pusula taslağı, 4 ana unsuru içeriyor. Bunlar, Avrupa Birliği’nin kriz yönetimindeki rolünü güçlendirmek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, krizlere mukavemet göstermesinin sağlanması ve üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulması olarak sıralanıyor.

Konseyin açıklamasına göre belge, Avrupa Birliği’nin krizlerde kararlı hareket etmek ve güvenliğini geliştirmek için net bir uygulama takvimi ile somut ve eyleme geçirilebilir önerilerde bulunuyor.