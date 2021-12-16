Türk-Sen'in önünde uzun kuyruk oluştu

Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı dün yaptığı basın toplantısında, başta turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişinin istihdam edileceğini açıklamıştı. Arslan Bıçaklı, başvuru yapanlardan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı isteneceğini vurgulamıştı.

Başvurunun bugün başlamasıyla sendika önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Saat 11:00 itibarıyla 50’yi aşkın kişinin başvuru yaptığı gözlemlendi.

Kayıt yaptıranlar arasında çoğunluğu üniversite mezunları olmak üzere ağırlıklı olarak genç yaş grubu bulunuyor. Kadınlar da başvuru da bulunuyor.