banner38

Türk-Sen'in önünde uzun kuyruk oluştu

banner32

Türk-Sen'in önünde uzun kuyruk oluştu
banner41
banner37
banner23

Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı dün yaptığı basın toplantısında, başta turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişinin istihdam edileceğini açıklamıştı. Arslan Bıçaklı, başvuru yapanlardan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı isteneceğini vurgulamıştı.

Başvurunun bugün başlamasıyla sendika önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Saat 11:00 itibarıyla 50’yi aşkın kişinin başvuru yaptığı gözlemlendi.

Kayıt yaptıranlar arasında çoğunluğu üniversite mezunları olmak üzere ağırlıklı olarak genç yaş grubu bulunuyor. Kadınlar da başvuru da bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Asansörde şeytana uymuş!
Asansörde şeytana uymuş!
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3