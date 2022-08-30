Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili be Lefkoşa Ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı …

Garyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun destansı zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Elde edilen bu şanlı zafer ile Türk milletinin, tüm dünyaya şartlar ne olursa olsun bağımsızlıktan ve hürriyetten ödün vermeyeceğini haykırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022, 08:37