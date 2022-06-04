Türk- Bir Bakü’de Ülkemizi Temsil Etti

INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bakü’de yapıldı.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Bakü’de Türk dünyasının buluştuğu Uluslararası sempozyuma katıldı....

Dernek Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı,Gençlik Kolları Başkanı öğretim üyesi Süleyman Aksu ve kardeş dernek Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nun da katıldığı organizasyonda 741 bilimsel sunum yapıldı .24 ülkenin katıldığı etkinlik 4 gün sürdü ...

Daha önce Malaga, Kudüs, Buhara, Romanya, Üsküp ve Ankara’da yapılmış olan INCSOS, kültürel kod niteliği taşıyan şehir ve ülkelerde düzenli olarak yapılmakta. INCSOS VII, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ve Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe GAFAROVA’nın himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi Başkanlığında yapılan etkinlik Türk Dünyasında ses getirdi....



Dernek başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı,Azerbaycan’ın Önemli kanallarından olan ATV televizyonuna da katılarak Azerbaycan’ın Fuzuli şehrinde yapılan katliamların 1974 öncesi Kıbrıs’ta da yapıldığını örnekleriyle anlatarak tek millet 3 devlet olarak birlikteliğin önemine değindi.Güçlü Türkiye,Güçlü Türk Birliği ve Güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sloganını Türk- Bir’in 2016 yılında kuruluş sloganı olduğuna da değinen Güven Arıklı,KKTC’nin stratejik açıdan bölge deki önemine de değindi.