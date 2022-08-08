Turizm Emekçileri, Öztürkler'i ziyaret etti!

TEİ yöneticileri tarafından İç İşleri Bakanı Öztürkler’e yapılan ziyarette pandeminin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan zorluklar ve daha sonrasında yaşanan sorunlara hükümet yetkililerinin ivedi bir şekilde çözüm üretmeleri konusunda destekleri rica edildi.

Özellikle pandemi döneminde eksik primlerinden ve 40 gün kuralından kaynaklı cezalar için derhal bir af yasasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan TEİ bu konuda destek talebinde bulunarak ortaya çıkan mağduriyetlerin biran önce giderilmesi gerektiği konusunda nedenler anlatıldı.

İç İşleri Bakanı Sn. DR. Ziya Öztürkler de ziyarette pandemiden kaynaklı bu ve bunun gibi konuların çözümü için elinden gelen gayreti göstereceğini Turizm Emekçilerinin haklı olduğu bu konuya duyarlılık göstereceğini belirtti.