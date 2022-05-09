Tüm vücut orgazmı nasıl olur?

Genital temas olmadan edinilen orgazm ekstra genital bir orgazmdır. Kadınlar veya erkeklerin %10’undan azı sadece tutkulu bir şekilde öpüşmekten, göğüslerinin veya göğüs uçlarının öpülmesinden ya da emilmesinden, kasıklarının okşanmasından veya yalanmasından ya da kulaklarına veya boyunlarına burun sürtülmesinden orgazma erişebilir. Bu nasıl yapılabilir?

Ekstra genital orgazmları yaşayan kadınlar ve erkekler erotik düşünceler ve fanteziler yoluyla kendilerini uyarabilirler ve her türlü fiziksel uyarımın onları orgazma taşıyabilecek bir noktaya getirebilir.

Partnerinizin penisini veya testisini siz başka bir orgazmın eşiğine gelene kadar okşayın. Uyarımı genital olmayan bir bölgeye, örneğin karna, kasığa veya uyluğun iç kısmına geçirin. Genitalden genital olmayana geçerek uyarın, ta ki orgazma uyluğun iç kısmından aşağı bir parmağı gezdirmek gibi basit bir dokunuş kadar yakın olana dek.

Spontan orgazm nasıl olur?

En son hiç el olmayan tekil seks deneyimi, spontan bir orgazm hiçbir fiziksel uyarım olmadan meydana gelir. Bu nasıl yapılır?

Önce gevşeyin. Ilık bir duş alın, bir kadeh şarap için, biraz hafif müzik açın, aromalı mumlar yakın, verimli, tutkulu ve duygusal cinsel fanteziler yaratın. Sırt üstü, dizleriniz bükülü, bacaklarınız açık uzanın ve derin derin nefes alın. Nefesinizi vücudunuzdan aşağı o kadar derinlemesine çekin ki diyaframınızın genişlediğini hissedin ve havanın genital organlarınıza giden yoldan geçtiğini hayal edin. Yavaşça nefes verin. Havayı aynı yoldan geri çıkarırken onu vücudunuzdaki genital organlardan yukarı çektiğinizi hayal edin. Hızlı hızlı soluyun.



Birkaç derin nefesten sonra hızlı hızlı soluyun. Ağzınız açık halde karnınızdan hızlı hızlı nefes alında. Şimdi yangın nefes alma tekniğini kullanın. Gevşetici sığ nefeslerle başlayın. Sonra derin nefes alıp burundan nefes verin, ağızdan nefes verin. Nefes almayı sürekli veya dairesel hale getirin. Önce küçük bir daire olarak ağızdan buruna başlayan, sonra göğüs, bel ve nihayet genital organlara yayılan bir daire hayal edin. Nefes aldıkça erotik ısının vücudunuzdan bir daire halinde hareket ettiğini hissedin.

Pelvik kasları tek olarak veya nefes almayla kombinasyon halinde esnetin. Esnetmenizi derin nefes almayla esnetin. Her an kasları gevşeterek hızlı hızlı nefes almaya geçin, ardından derin nefes almaya dönün, sonunda yangın nefes almasına geçin. Bu şekilde orgazm olmazsanız umutsuzluğa kapılmayın. Çoğu kişi olamaz. Ama bu tekniği mastürbasyon veya cinsel ilişki sırasında kullanın ve orgazmınızın nasıl daha güçlü olduğunu hissedin.

Tüm vücut orgazmı nasıl olur?

Tüm vücut orgazmı, özellikle şehvetli, cinsel veya her iki türlü hissettiğinizde meydana gelir. Çoğu kişi için deneyim duygusal, şehvetli ve cinsel unsurların karmaşık bir karışımıdır. Orta yaşta daha olasıdır. Böyle bir deneyim yaşamak isterseniz şunu deneyin:

1.Orgazmı uzatma tekniklerini pratik edin, ta ki uzatabilene kadar.2.Spontan orgazm tekniklerini pratik edin, ta ki sadece fantezi ve nefes alma yoluyla neredeyse orgazm noktasına kadar uyarılana dek.3.Çoklu orgazm tekniklerini pratik edin, ta ki çoklu orgazm olana veya geçmiş orgazmın uyarılma durumunu sürdürene kadar. Sevişme sırasında duygusal olarak bağlı hissederken partnerinizle ustalaştığınız becerileri birleştirin.Tüm vücut orgazmı yaşamazsanız hiç şüphesiz birlikte harika zaman geçireceksiniz.

Bu ustalığın amacı, orgazm hedefleri koymak veya başkalarınıza karşı performans ölçmek değil orgazmik potansiyelinizi genişletme konusunda sizi cesaretlendirmektir. İster genişlemiş, tüm vücut, ekstra genital veya çoklu orgazmlarla sonuçlansın ister sonuçlanmasın yapmaya değerdir. Şu an yaşadığınız orgazmların kalitesini ve muhtemelen sayısını geliştirecektir. Böylece size fiziksel, psikolojik ve duygusal yarar sağlamanın yanı sıra partnerinizle yakınlık bağınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Bazı çiftler cinsel yakınlığın en yüksek ifadesinin eş zamanlı orgazm olduğuna inanır.