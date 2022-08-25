Tüm Bölge Halkına Eşit Olacağım

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “yerel seçimlere bağımsız gireceğini belirterek yola nasıl çıktıysam öyle devam edeceğim” dedi.

Kanal T'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Ataser, Lapta seçmenine de sıcak mesajlar verdi.

Sadece Alsancak’a değil, Lapta’ya, Karşıyaka ve Çamlıbel’e de hizmet yapacağım diyen Atasar, bugün Alsancak’ta ne varsa diğer bölgelerde olacak. Alt yapısı, personel düzenlemesi, kaldırımları, çevre düzenlemesi, dinlenme alanları, asfaltı ile Lapta halkına özlediği hizmeti götüreceğim” dedi.

TÜM BÖLGE HAKINA EŞİT OLACAĞIM

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ı diğer beldelerden ayrı tutmayıp hepsine eşit mesafede olacağım. Bununla ilgili tüm çalışmalarım hazır. Belediye gelirlerinin artırması, yatırımın bölgeye getirilmesi, imar durumunu hepsinin gözden geçirip adım adım çözeceğim” ifadelerini kullandı.

LAPTA BELEDİYESİ’NİN KÖTÜ ALGISINI KALDIRACAĞIM.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser açıklamalarına şöyle devam etti;

Lapta’nın belediye açısından kötü bir intibası var. Gerek çalışmayan yapısı, gerekse mali durumu ortadadır. Bize gelen şikayet noktasından yola çıkarak halkın gözünden Lapta Belediyesi çalışmıyor algısını kaldıracağız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız.

BAĞIMSIZ ADAYIM

Seçimlere nasıl çıktıysam öyle devam edeceğim. Hiçbir partiye bağlı kalmayacağımı söyledim. Kendi gücünüze güveniyorsanız çıkın meydana. Burada artık isimler konuşacak. Kim daha iyi hizmet verecek, kim daha iyi ileriye götürebilir, bunu konuşalım. Bundan sonra hizmet yarışsın.