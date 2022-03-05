Tufan Erhürman: Laf yetiştirmeyi bırakıp halkın yararına iş yapmaya yoğunlaşmaya çalışın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu'na seslenerek, "CTP ile uğraşmayın; bir hükumet kurduğunuzu fark edin ve ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp bu halkın yararına iş yapmaya yoğunlaşmaya çalışın. Bu halkın gailesi sizi tuttuysa, bir şey olma çabalarından bir şey yapmaya vakit bulursanız tabii!" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun "Koalisyon için CTP'nin de kapısını çaldık. Ama her zamanki gibi CTP sorumluluk almamayı gelenek haline getirmiş ve görev almaktan yine kaçmıştır... CTP'nin kafa karışıklığı bu ülkeye yeterince zaman ve mali kaynak kaybettirmiştir. Halkımız CTP'nin siyasi gel-gitlerini kafa karışıklığını çok iyi bilmektedir" ifadelerini eleştirdi.

"CTP'Yİ PAZARLIKLARINIZA ALET ETMEYE ÇALIŞTINIZ"

Koalisyon görüşmelerini hatırlatan Erhürman, UBP'nin CTP ile görüşür gibi yaptığını, aynı anda ortaklarıyla bakanlık-daire pazarlığını sürdürdüğünü kaydetti. "CTP'yi pazarlıklarınıza alet etmeye çalıştınız." diyen Erhürman, Sucuoğlu'nun siyasi gel-gitin en parlak örneğini verdiğini belirten Erhürman, "Sonunda törenlerle, müjdelerle herkesin kurmak istediğinizi bildiği bir hükumet kurdunuz." dedi.

Sucuoğlu'na CTP ile uğraşmaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, bir hükümet kurduklarının fark edilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, "Ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp bu halkın yararına iş yapmaya yoğunlaşmaya çalışın. Bu halkın gailesi sizi tuttuysa, bir şey olma çabalarından bir şey yapmaya vakit bulursanız tabii!" dedi.