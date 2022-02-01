Trabzon Sanayi Odası KKTC'ye direk uçuş istedi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bölge arasındaki yoğun talebin de dikkate alınarak Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin koyulmasını istediklerini belirtti.Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bölge arasındaki yoğun talebin de dikkate alınarak Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin koyulmasını istediklerini belirtti.???????Corendon Havayolları Charter Müdürü Umut Okutan, Yer İşletme Müdürü Atilay Batu ve Novotel Trabzon Genel Müdürü Cem Bora Sevim ile TTSO binasında bir araya gelen Hacısalihoğlu, Trabzon'a ileriye dönük yurt dışı uçuş planlamaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.Hacısalihoğlu, Trabzon'a yurt içi ve dışından direkt uçak seferlerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.Kentin ve bölgenin, yerli ve yabancı turist potansiyeline dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:"Pandemi sonrası 2021 yılında hareketlenen turizmin, bu yaz sezonunda çok daha artacağını ön görüyoruz. Amacımız Körfez ülkeleri ve Avrupa'da gurbetçilerimizin yaşadığı bölgelerden Trabzon'a tarifeli direkt seferlerin ve charter seferlerinin sayısının artırılması. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bölge arasındaki yoğun talebin de dikkate alınarak Kıbrıs'a da direkt seferlerin koyulmasını istiyoruz."Corendon Havayolları yetkilileri de ileriye dönük yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Trabzon'a geldiklerini belirterek, şirketin faaliyetleri ve operasyonları hakkında bilgilendirmede bulundu.